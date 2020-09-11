Участники рынка готовы разработать еще один тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Центробанк концептуально поддержал это предложение, пишут «Известия» , ссылаясь на председателя НАУФОР Алексея Тимофеева. По его словам, предположительно, период, на который будут вкладываться средства, составит десять лет. Для мотивации граждан на такие долгосрочные инвестиции участники рынка считают нужным совместить в этом инструменте налоговые льготы ИИС первого и второго типов. Так, если гражданин инвестирует в ИИС третьего типа 400 тыс. рублей в год, то может ежегодно получать налоговый вычет в 52 тыс., как это сейчас предусмотрено для ИИС первого типа. Кроме того, через десять лет его доходы будут освобождены от уплаты НДФЛ, как при снятии средств с ИИС второго типа.

Тимофеев сообщил, что ИИС третьего типа не пересекается с пенсионными продуктами и обсуждаемым уже который год гарантированным пенсионным планом (ГПП), поскольку он помимо инвестирования предполагает выплату пенсий.

Также у владельцев ИИС второго типа может появиться возможность снять часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы, если эти клиенты попадут в сложную жизненную ситуацию или захотят использовать эти средства в качестве первого взноса на ипотеку. Такую опцию для развития ИИС рассматривает Минфин. Действующее законодательство не позволяет изъять средства с инвестсчета без одновременного его закрытия и с сохранением налоговой льготы. Сейчас финансовые власти готовы пересмотреть эту норму.

По мнению экспертов, такая возможность повысит популярность ИИС второго типа, особенно в условиях меняющейся ситуации в экономике. Также это поможет поддержать граждан, пострадавших от ограничительных мер. Возможность досрочного снятия средств может привлечь внимание отдельных инвесторов, но большинство граждан будут выбирать ИИС первого типа, который позволяет гарантированно получать налоговый вычет в сумме 52 тыс. рублей, отметили эксперты. Третий тип ИИС будет пользоваться популярностью и составит достойную конкуренцию пенсионным планам, считают они.