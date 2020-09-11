Золото, золотые ETF и акции золотодобывающих компаний пока не выглядят переоцененными и могут продолжить свой рост в ближайшие полгода, считают аналитики, опрошенные Банки.ру.

С начала года цена золота выросла на 29%, а в июле впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за унцию. Вместе с драгметаллом хорошую динамику показывали золотые биржевые инвестиционные фонды ETF и акции золотодобывающих компаний. С конца июля унция золота немного потеряла в цене и сейчас торгуется в районе 1 950 долларов. Значит ли это, что тренду на рост стоимости золотых активов пришел конец?

Почему золото так подорожало?

Котировки золота давно оторвались от физического спроса на этот металл, отмечает аналитик «Фридом Финанса» Евгений Миронюк. Раньше основным драйвером движения цены золота было промышленное и ювелирное производство, а также закупки национальных правительств в резервы. Спекулятивная составляющая резко возросла в 2019—2020 годах с развитием популярности ETF и после того, как в начале весны 2020 года ФРС предоставила рынкам практически неограниченный объем ликвидности под рекордно низкие ставки. «Реакция инвесторов на ожидаемые последствия COVID-19 для экономики подтолкнула объем средств в таких ETF к рекордным уровням», — объясняет Миронюк.

Инвесторы воспринимают золото как основной защитный, антиинфляционный актив. Поэтому сочетание глобальной рецессии и геополитической напряженности, ускорения печатных станков и роста инфляционных ожиданий, а также низких процентных ставок приводит к росту его котировок.

Нет ли «пузыря» на рынке золота?

Говорить о «пузыре» в золоте преждевременно, сходятся во мнении опрошенные Банки.ру эксперты. «И золото, и акции золотодобытчиков, которые мы покрываем, пока не выглядят переоцененными», — отмечает исполнительный директор департамента анализа фондового рынка Газпромбанка Наталья Шевелева. При этом эксперт не исключает коррекций на этом рынке. Они могут быть вызваны успехами вакцин, укреплением доллара, ростом процентных ставок, ослаблениями инфляционных ожиданий и резким ростом аппетита к риску.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов ожидает, что золото останется на текущих уровнях по крайней мере до завершения президентских выборов в США в ноябре. «Ниже золото, скорее всего, не опустится, так как нет предпосылок для повышения ставок и существенного улучшения экономической ситуации в США и ЕС», — считает он.

Насколько еще может вырасти золото?

Текущая коррекция цен вниз может предоставить хорошие возможности для входа в рынок, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокера» Оксана Лукичева. Долгосрочный растущий тренд на рынке золота пока продолжается, и разворота пока не намечается, согласны эксперты.

По разным прогнозам, цены на золото в течение следующих шести месяцев могут вырасти до 2 200—2 300 долларов за унцию, отмечает руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Самохина. В августе председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о серьезном изменении политики в сторону таргетирования средней инфляции. «Этот шаг означает, что американский регулятор позволит инфляции в умеренных пределах превысить цель в 2%, а также что ФРС, скорее всего, не будет повышать процентные ставки», — объясняет Самохина. Таким образом, рост инфляции и инфляционных ожиданий при низких ставках побуждает инвесторов искать защиту в драгоценных металлах. Поддержку оказывает также сезонный спрос на физический металл, добавляет эксперт.

При этом основной рост золота уже произошел и его дальнейшее удорожание будет постепенным, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Рост цен на золото выглядит достаточно устойчивым. Ожидаем, что в ближайшие годы центробанки будут продолжать активно печатать деньги, противоречия между США и Китаем будут нарастать, а ставки на долговых рынках развитых стран останутся на низких уровнях», — заключает он.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru