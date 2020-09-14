Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников», подозреваемых в нарушении «антиотмывочного» законодательства, пишут «Известия» . Предполагается, что после прохождения авторизации клиент сможет увидеть, есть ли в его адрес официально зафиксированные сведения по «антиотмывочному» закону со стороны кредитных организаций и какой именно банк выступает их источником, рассказали в БКС Банке. Это позволит оперативно обратиться за реабилитацией. По словам представителя банка, можно сделать запрос информации о собственной истории платной услугой.

Как считают в Промсвязьбанке, создание единой платформы с информацией для клиентов-«отказников» целесообразно: это позволит россиянам, которые обслуживаются в разных кредитных организациях, ускорить предоставление документов для реабилитации. У банков нет единого способа коммуникации с клиентами по причинам приостановки платежей. Поэтому в отдельных случаях компании или граждане могут не знать об отказе на основании 115-ФЗ. Также доступ граждан к черным спискам будет полезен на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств: смены главного бухгалтера, потери ключей аутентификации, отметили в банке «Зенит». Сейчас списки «отказников» ЦБ доводит до кредитных организаций на бесплатной основе, а значит, и для клиентов потенциальный сервис должен быть безвозмездным, считают в РНКБ.

Банк России планирует сократить сроки разблокировки счетов В кредитных организациях считают, что реабилитировать клиентов из черных списков можно в два раза быстрее — за 15 дней.

По словам экспертов, в России второй год готовится платформа «Знай своего клиента», которая будет представлять собой «светофор», характеризующий каждого клиента в соответствии с его риск-профилем по «антиотмывочному» закону. Клиентам было бы полезно иметь доступ к этой системе: чтобы проверять собственную репутацию, а также данные о партнерах и контрагентах. Идея создания сервиса для взаимодействия между банками и клиентами по «антиотмывочному» закону неплохая, считают эксперты. По их мнению, платформу следует сделать государственной, например, с использованием ресурса портала госуслуг по аналогии с реестрами Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Сейчас, чтобы понять, в связи с чем банк отказал в проведении операции или открытии счета, клиент должен запросить кредитную организацию, напомнили в ЦБ. В регуляторе добавили, что граждане и юрлица также могут обратиться в Центробанк для получения или подтверждения информации об отказе. Вопросы взаимодействия кредитных организаций и клиентов по «антиотмывочному» закону в достаточной степени урегулированы, уверены в Банке России.