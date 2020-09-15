Чистая прибыль Росдорбанка за восемь месяцев составила 122,3 млн рублей, что более чем в шесть раз превышает аналогичный показатель 2019-го, говорится в релизе финучреждения.«В сложный период пандемии и различных ограничений главным приоритетом для нас было максимально поддержать наших клиентов, помочь реализовать все их планы и исполнить обязательства. Выбранная нами стратегия развития позволила продемонстрировать стабильный и устойчивый рост финансовых показателей и дает нашим клиентам уверенность в надежности банка», — отметил первый заместитель председателя правления банка Алексей Виноградов.
Чистая прибыль Росдорбанка за восемь месяцев составила 122,3 млн рублей
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Банки: Росдорбанк
Источник: Banki.ru