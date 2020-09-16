Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований, пишет РБК . В результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут с 900 млрд рублей в 2020 году более чем до 1,6 трлн в 2023-м. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн рублей), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн). В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн рублей), в 2022-м увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн), а в 2023-м достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн), следует из пояснительной записки. Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн рублей на протяжении ближайших трех лет.

Госзаимствования станут основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, который в 2020 году оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. Дефицит федерального бюджета прогнозируется на протяжении всех трех лет: в 2021 году — 2,4% ВВП, в 2022-м — 1% ВВП, в 2023-м — 1,1% ВВП. В 2020 году для покрытия дефицита Минфин задействует 342,1 млрд рублей из средств ФНБ, говорится в проекте бюджета. В 2021 году Минфин планирует продолжать использовать ФНБ для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, а с 2022 года — уже нет, говорится в пояснительной записке.

Счетная палата прогнозирует рекордные заимствования государства за 15 лет Дефицит федерального бюджета в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн рублей).

В 2021–2023 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17,8 трлн рублей в 2020 году до 18,76 трлн в 2021-м (+5,1% к 2020 году), 20,6 трлн в 2022-м и 22,3 трлн в 2023-м, говорится в проекте госбюджета. Расходы федерального бюджета в 2021 году в номинальном выражении составят 21,5 трлн рублей после 22,56 трлн в 2020-м. В 2022 году расходы вырастут до 21,9 трлн рублей, в 2023-м — до 23,67 трлн. В отношении к ВВП ожидается снижение бюджетных расходов с 21,1% ВВП в 2020-м до 18,6% ВВП к 2021 году и до 17,8% ВВП к 2023 году.

Министр финансов Антон Силуанов ранее предупреждал, что в следующем году Россия подойдет к черте около 20% госдолга к ВВП, называя такой уровень «неопасным», однако «переходить за него было бы нецелесообразно». По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, 20% ВВП — это не какая-то объективная граница, при пересечении которой нарушается долговая устойчивость. Как он отметил, если считать реальными долгосрочные рублевые ставки 6–7%, то для достижения условной границы в 10% доходов долг федерального бюджета в России должен приближаться к 30% ВВП. В этом смысле грань 21–22% еще достаточно комфортна, пояснил Куликов. Видна запланированная консолидация бюджета более чем на 2,5 п. п. ВВП в 2021 году, а ненефтегазовый дефицит планируется снизить почти до уровня 2019 года к 2022 году, отметил Куликов. Это позволит в итоге вернуться к работе по бюджетному правилу с неизменными параметрами, считает эксперт.