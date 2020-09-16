Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,19% и составил 2 975,01 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,15%, до отметки 1 251,86 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,24%, «Норильского никеля» — на 1,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,68%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 3,58%, «Газпрома» — на 0,77%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом коррекционном минусе, несмотря на преобладание оптимизма за рубежом, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду проверяли на прочность преодоленные всего днем ранее уровни 2 965 и 1 250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие краткосрочного восходящего тренда. Ситуация на рынке сместилась в сторону более неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 930—3 020 пунктов», — комментирует эксперт.