Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,11% и составил 2 971,74 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,68%, до отметки 1 243,29 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,15%, «Норильского никеля» — на 0,99%, Мосбиржи — на 1,88%, «Газпрома» — на 0,43%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,76%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в небольшом минусе, не получая достаточной поддержки от динамики зарубежных фондовых площадок, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг проверяли на прочность уровни 2 965 и 1 250 пунктов. Рублевому индикатору даже удалось отвоевать указанную отметку во второй половине дня, а долларовый оставался ниже из-за слабости российской валюты. Краткосрочные настроения на рынке можно охарактеризовать как неопределенные. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 920—3 010 пунктов», — комментирует эксперт.