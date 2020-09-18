«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника. Скоринговые проекты, запущенные IT-компанией в прошлом году, остановлены. «Яндекс» стремительно ушел с этого рынка, отметил один из собеседников. Представитель компании подтвердил, что «Яндекс» в начале 2020 года решил не развивать это бизнес-направление.

В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ). «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл. Совкомбанк и «Ренессанс Кредит» тестировали продукт «Яндекса» и ОКБ. По словам старшего вице-президента «Ренессанс Кредита» Григория Шабашкевича, одновременное использование всех доступных сервисов экономически нецелесообразно: оценки, предоставляемые крупнейшими поставщиками, сильно коррелируют между собой.

В «Яндексе» не назвали причину сворачивания проектов. «Для наших партнеров мы обеспечили условия, которые сделали процесс закрытия максимально прозрачным и комфортным. Также хотим подчеркнуть, что «Яндекс» никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — отметил представитель компании.

Компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, пояснил источник, знакомый с проектами. По его словам, тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной «в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности». По мнению юристов, причина, скорее всего, в том, что схема не вполне соответствует законодательству в сфере защиты персональных данных. Даже если «Яндекс» анализирует обезличенные и агрегированные данные о пользователях, то при передаче скоринговых оценок в банки информация соотносится с конкретными заемщиками, что может вступать в противоречие с законом, если сам субъект данных не дал согласия.