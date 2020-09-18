Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 11 копеек. На 10:10 мск курс доллара снизился на 15 копеек и составил 75,02 рубля, а евро подешевел до 89 рублей (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра ожидается преобладание покупок в рубле, в результате чего пара доллар/рубль протестирует отметку 75 рублей сверху. В дальнейшем, при сохранении стабильной ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может оказать снижение валют развивающихся стран, что позволит доллару удержать позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей, прогнозировал эксперт.

«Вчера рубль в паре с долларом вновь пытался закрепиться ниже отметки 75, и опять попытка оказалась неудачной. Однако с учетом негативного внешнего фона четверг рублю все-таки можно записать в актив. Сегодня ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит консолидацию около уровня 75», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.