Рубль ослабил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,79 рубля, что на 68 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Евро на тот же момент времени стоил 89,63 рубля (плюс 50 копеек).

В ходе торгов доллар поднимался до уровня выше 77 рублей: курсовой диапазон равнялся 76,18—77,12 рубля. С начала сессии было проведено около 54,5 тыс. сделок с американской валютой более чем на 3,6 млрд долларов.



С евро было проведено почти 6,6 тыс. операций на 333 млн евро, диапазон по курсам составил от 89,1 до 89,99 рубля за евро.



Снижение курса национальной валюты произошло несмотря на ее поддержку со стороны цен на нефть, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые теряли по отношению к доллару до 2%, указывает он. «В результате пара доллар/рубль смогла преодолеть максимумы, установленные в первой декаде сентября, что могло спровоцировать дополнительные покупки в долларе: по коротким позициям в американской валюте могли сработать «стопы», что также подтолкнуло ее вверх», — пишет эксперт. «Учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из нижней половины диапазона 75—80 рублей», — добавляет он.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что «американская валюта поднялась выше 77 рублей впервые с апреля текущего года». Он констатирует, что «на валютных площадках развивающихся рынков весь день наблюдался уход инвесторов от риска», а доллар заметно укреплялся в том числе к евро «после слабых дневных данных по PMI в сфере услуг за сентябрь в еврозоне».



Начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин пишет, что «в текущей ситуации, когда цены на нефть не предлагают рублю существенной поддержки и при этом USD/RUB в рамках «бычьего» тренда поднялся выше предыдущего пика от 9 сентября, акценты смещены в сторону тестирования 77,2. Эта отметка является восстановлением доллара на 61,8% после падения с мартовских максимумов 82,87 до июньского минимума 68,04. Соответственно, уровень 77,2 является сильным техническим сопротивлением для роста USD/RUB».



«Рубль мог бы опереться на вполне выраженный позитив со стороны успешных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, но, увы, сила доллара сейчас перевешивает все земное», — заключает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

