Работа по восстановлению делового ритма российской экономики в период выхода из коронавирусного кризиса должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с избранными главами регионов.

«Важно также продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей», — отметил глава государства.

По его словам, каждое из перечисленных направлений требует постоянного личного внимания глав регионов и предельной мобилизации.