Рубль незначительно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии, но после ее окончания перешел к укреплению, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,1 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро равнялся 89,95 рубля (плюс 5 копеек).



По состоянию на 19:08 мск обе валюты уже в минусе и теряют по 11 копеек, курсы составляют 76,97 рубля за доллар и 89,79 рубля за евро.

С начала торгов было проведено 50,3 тыс. сделок с долларом почти на 3,5 млрд долларов и 6,4 тыс. сделок с евро на 319 млн евро. Диапазоны по курсам составляли 76,87—77,49 рубля за доллар и 89,6—90,24 рубля за евро.



«Большую часть торгов национальная валюта находилась под давлением внешнего фона… Однако в дальнейшем, несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль смог отыграть потери, а основные мировые валюты вернулись к уровням закрытия среды, — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — В результате доллар продолжил движение в нижней половине диапазона 75—80 рублей. Мы ожидаем, что американская валюта в ближайшие сессии продолжит находиться в данных рамках».

«На рубль дополнительное давление оказала статистика по инфляционным ожиданиям населения: в сентябре они выросли до 8,9% на ближайшие 12 месяцев. ЦБ обнародовал данные по числу нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, — их доля снизилась до 29,4%, что отражает их рекордно низкое участие в аукционах в августе и сентябре. Поддержку рублю окажет пик налогового периода в пятницу (уплата НДС, НДПИ). До конца сентября ожидаем диапазона 76,4—78 рублей за доллар. Евро будет находиться в коридоре 88,5—90,5 рубля», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

