Консервативный вариант макропрогноза предполагает рост ВВП России на 2,7% в 2021 году, на 2,9% — в 2022 году с последующей стабилизацией на уровне около 2,5% на фоне длительного сохранения пониженной деловой активности в ряде отраслей, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2021—2023 годы, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Согласно базовому варианту прогноза, предполагается снижение ВВП России до 3,9% в 2020 году, рост в 2021 году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

«С точки зрения внутренних условий в консервативном варианте предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом структурные изменения потребительского спроса — как мирового, так и внутрироссийского — будут оказывать замедляющее влияние на восстановление таких секторов, как сфера развлечений и досуга, туристическая отрасль, индивидуальные услуги населению», — говорится в документе.

При этом консервативный вариант «основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Базовый же вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

«В консервативном варианте прогноза спад в мировой экономике, вызванный введенными крупнейшими странами ограничительными мерами, усугубит накопленные до пандемии структурные проблемы», — подчеркивают в министерстве.

Среди них высокая долговая нагрузка в развитых странах и в ряде стран с формирующимися рынками, замедление роста мировой торговли из-за нарастания торговых противоречий между крупнейшими странами, медленный рост производительности труда, увеличение глобального неравенства. «В этих условиях восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте», — говорится в прогнозе.

Также консервативный вариант макропрогноза предполагает цены на нефть в диапазоне 43—45 долларов за баррель в среднесрочной перспективе на фоне слабого спроса на энергоресурсы.