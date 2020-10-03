К программе лояльности «СберСпасибо» присоединился в качестве партнера стриминговый аудиосервис «СберЗвук», говорится в релизе СберБанка.



«Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в стриминговом аудиосервисе «СберЗвук», который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов», — сказано в сообщении.

Один месяц подписки — в обмен на 169 бонусов, три месяца подписки — в обмен на 507 бонусов, шесть месяцев подписки — в обмен на 809 бонусов, 12 месяцев подписки — в обмен на 1 450 бонусов. Для подключения услуги участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении «СберСпасибо».

Акция продлится до 21 сентября 2021 года.

