Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, говорится в сообщении ведомства. Они обвиняются в растрате средств кредитной организации с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Также установлены девять соучастников преступления.

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка. В организованную группу они вовлекли восемь бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой иностранной компании акции Промсвязьбанка и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT. Деятельность этих компаний контролировалась братьями Ананьевыми. Фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

Адвокат Ананьева: экс-банкиру пока не предъявили новых обвинений в даче взяток Ананьев пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг. Так, в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению.

Из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск, говорится в сообщении Следственного комитета.



Также следствием установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет устанавливаться имущество соучастников преступления.