Вынужденная приостановка деятельности весной негативно сказалась на финансовом положении небольших предприятий, однако провал мог быть глубже. Об этом заявили в рейтинговом агентстве RAEX («РАЭКС-Аналитика»), которое совместно с Московским фондом содействия кредитованию малого бизнеса, а также при участии Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы подготовило исследование российского рынка МСП .

«По предварительным оценкам, оборот малых компаний (без микропредприятий) в первом полугодии 2020 года снизился на 6% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как еще в первом квартале рост этого показателя составлял 2,6%, — отмечает генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. — Позитивный тренд, сформировавшийся в начале года, не получил развития вследствие ограничительных мер, направленных на уменьшение последствий пандемии. Вынужденная приостановка деятельности негативно сказалась на финансовом положении небольших предприятий, однако провал мог быть глубже».

В первом полугодии 2020 года количество субъектов МСП сократилось на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 5,6 млн, однако количество занятых в них выросло на 1,3%, до 15,5 млн человек.

Фактором поддержки сектора стали активизация деятельности региональных гарантийных организаций и снижение стоимости заимствований для предприятий МСП.

Объем поручительств и независимых гарантий региональных гарантийных организаций в первом полугодии 2020 года составил 25,1 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем в 2019-м. Положительное влияние поддержки региональных гарантийных организаций на кредитование МСП в текущем году было особенно заметно в нестоличных регионах — доля кредитов с гарантией там существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом. В столице наблюдался другой тренд: при более низком размере гарантийного обеспечения произошел рост объемов кредитования, что свидетельствует о снижении доли гарантий региональных гарантийных организаций в выдаваемых кредитах и больших возможностях заемщиков предоставлять имущественное обеспечение.

Снижение стоимости кредитов для МСП летом текущего года привело к повышению доступности займов и увеличению их количества, при этом средний размер кредита заметно снизился по сравнению с прошлым годом. Объем кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса, в первом полугодии 2020 года сократился на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года до 3,3 трлн рублей. Средняя стоимость кредитов на срок до одного года с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года снизилась на 1,91 процентного пункта, до 9,34%, свыше одного года — на 3,6 п. п., до 7,04%. Ключевая ставка Банка России за этот период уменьшилась с 7,5% до 4,5%.



Портфель кредитов МСП в первом полугодии 2020 года вырос на 12,3% к аналогичному периоду прошлого года до 5,2 трлн рублей. Увеличение произошло главным образом из-за сокращения объемов погашения кредитов вследствие их реструктуризации и отсрочки платежей в связи с пандемией. Объем просроченной задолженности за год уменьшился на 2,9% до 581 млрд рублей. Доля просрочки в портфеле снизилась с 13% до 11,2%.