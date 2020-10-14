Крупные микрофинансовые организации (МФО) пожаловались в профильную организацию «МиР» на получение уведомлений от Роскомнадзора о блокировке своих ресурсов, пишет РБК . Предписания затронули как минимум четырех игроков: группу компаний «Финбридж», МФК «Займер», МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займиго». В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора на 14 октября фигурируют страницы ресурсов «Займера» и «Займиго», отмечает издание. ЦБ изучает жалобы легальных участников рынка на риски блокировок, сообщил представитель регулятора.

Участники рынка жалуются, что 12—13 октября получили уведомления от Роскомнадзора, в которых говорится, что сайты компаний или некоторые страницы по решению суда внесены в реестр запрещенных. МФО должны либо удалить информацию, либо быть готовыми к блокировке ресурса в течение суток после получения уведомления. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решения Центрального районного суда Оренбурга. Как следует из материалов одного из дел, весной 2020 года в суд обратился прокурор Соль-Илецкого района Оренбургской области. Он мониторил в Интернете ресурсы, на которых есть информация о предоставлении займов под проценты, и обнаружил страницы, где услуги предоставляют «частные кредиторы». По версии истца, компании не состоят в реестре ЦБ и саморегулируемой организации, как того требует закон.

Как отметили в четырех компаниях, они не участвовали в судебном процессе и о решении узнали постфактум. По словам гендиректора группы «Финбридж» Леонида Корнилова, суд принял решение о блокировке сайта, хотя компании группы состоят в реестре ЦБ и выполняют законодательство. Также заблокированы еще десятки микрофинансовых компаний, отметил Корнилов. Уведомления Роскомнадзора касаются блокировки как отдельных страниц их сайтов, так и главных, утверждают участники рынка. В компаниях считают, что удалять с их сайтов нечего: на ресурсах не размещается информация, запрещенная к распространению на территории России.

По словам юристов, как правило, нарушение выявляется в ходе так называемого мониторинга сети Интернет либо в ходе проверки жалобы гражданина. В рассматриваемом случае прокурор обращался с иском к Роскомнадзору, поскольку тот не внес интернет-сайт в черный список. Юристы не исключают, что на конкретных веб-страницах МФО могло не хватать необходимой информации. Подобные решения также могут объясняться либо эксцессом исполнителя (прокурор не разобрался в ситуации), либо это может быть результатом конкурентных войн, считают юристы.

СРО «МиР» изучает информацию от участников рынка и намерена направить официальные обращения в Роскомнадзор, ЦБ и Верховный суд, сообщил президент организации Эльман Мехтиев.