ВТБ запускает новую программу автокредитования, приуроченную к 30-летнему юбилею финучреждения. Как сообщили в банке, минимальная ставка составит 3% годовых.

Юбилейная программа «Нам 30 лет — вам 3%» предусматривает более выгодные условия (ставку в 3% годовых) в самой популярной у заемщиков конфигурации — кредите со страхованием жизни, указано в релизе финорганизации. При его выборе клиент получает дисконт от базовой ставки в размере 6 процентных пунктов. Для достижения указанной ставки оформлять дополнительные страховые услуги не требуется, следует из релиза. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 30% от стоимости автомобиля.

Заявку на кредит можно оформить через сайт, в офисе ВТБ с модулем автокредитования или в автосалоне у партнера банка. В рамках предложения возможно получение кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования — от 2,5 года до пяти лет.



Предложение будет действовать до 31 декабря.