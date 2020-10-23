Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вступилась за арестованного топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет Forbes , ссылаясь на источники. По данным издания, это произошло на закрытой части заседания. Набиуллина заявила о необходимости декриминализации экономических преступлений и привела пример ареста топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова, находящегося в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

Глава ЦБ отозвалась о топ-менеджере как о профессионале, которого задержали и оправили под арест без предварительного разбирательства, отмечает собеседник издания. По его словам, о Хабарове высказывались и другие участники встречи, например глава РСПП Александр Шохин.

Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова В отношении Михаила Хабарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября.

Михаил Хабаров был задержан 9 октября, заявление на него написал основатель и совладелец грузоперевозчика «Деловые линии» Александр Богатиков. Хабаров подписал с Богатиковым опцион о покупке 30% акций грузоперевозчика за 60 млн долларов. Затем между ними произошел конфликт, Хабаров не смог реализовать опцион — в начале 2018 года Богатиков продал часть акций «Деловых линий» новым инвесторам. Тогда же Хабаров подал к Богатикову иск в Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA) и выиграл — в начале 2020 года суд обязал Богатикова выплатить топ-менеджеру «Траста» 58 млн долларов. В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Хабарова говорится, что он якобы заставил Богатикова заключить с ним опцион, пообещав «покровительство» «Деловым линиям» и пригрозив в случае отказа проблемами с налоговыми и правоохранительными органами. Богатиков в 2014—2017 годах перечислил Хабарову 842 млн рублей по договору об оказании услуг.

На встрече членов РСПП с Путиным говорилось, что Хабаров перед арестом выиграл экономический спор. Таким образом его арест создает прецедент для любого бизнесмена «развернуть» судебное решение, инициировав уголовное преследование, описывает содержание встречи собеседник Forbes.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что не комментирует ни содержание закрытой части встречи с членами РСПП, ни уголовное дело Хабарова. Александр Шохин не ответил на сообщение и звонки Forbes. Центральный банк не ответил на запрос.