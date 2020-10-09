Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября», — огласила решение судья. Ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Защита Хабарова просила отпустить его под залог в 10 млн рублей. «Просим избрать домашний арест в квартире супруги или залог в размере 10 миллионов рублей. Отправлять человека очень квалифицированного и хорошего семьянина, скажем так, уже отбывать наказание будет очень неправильно. Если нет возможности отказать следователю, то избрать меру, не связанную с содержанием в СИЗО», — сказал адвокат.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Хабарова допросили по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. По словам собеседника агентства, в четверг в рамках этого дела проводились обыски в доме Хабарова.

По словам его адвоката, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину банкир не признает.



В пресс-службе «Траста» (Банка непрофильных активов) сообщили, что его руководство выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и объективным.

Глава банка «Траст» Александр Соколов в суде поручился за своего заместителя Хабарова.

«Нам очень важно, чтобы он был способен выполнять свои должностные обязанности, его работа напрямую влияет на размер средств, которые банк возвращает государству», — заявил он. Соколов положительно охарактеризовал Хабарова, отметив, что все внутренние проверки тот прошел.

