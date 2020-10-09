«Трасту», ведущему деятельность в статусе Банка непрофильных активов, придется скорректировать ряд бизнес-процессов в связи с арестом топ-менеджера. Об этом говорится в комментарии, поступившем в Банки.ру.

Ранее в пятницу стало известно об аресте исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова на срок до 30 ноября по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным СМИ, речь идет о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Адвокат банкира Владимир Слащев высказал мнение, что в данном случае имеет место перевод корпоративного конфликта «в уголовно-правовое русло»: по его словам, дело является попыткой оказать давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с бывшего партнера по «Деловым линиям» Богатикова долга в 58 млн долларов, подтвержденного январским решением Лондонского международного третейского суда.

«Для Банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения», — прокомментировали в «Трасте».



Там подчеркнули, что Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности банка. «Нам придется скорректировать ряд бизнес-процессов. Тем не менее задачи, которые стоят перед Банком непрофильных активов, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами, несмотря на происходящее», — заверили в БНА.