«Аэрофлот» завершил процесс увеличения уставного капитала путем размещения новых обыкновенных акций. Об этом в понедельник объявила авиакомпания, уточнив, что по завершении периода оплаты преимущественного права и открытой подписки в Центробанк РФ будет подано уведомление об итогах выпуска.

По итогам предложения, включая предложение институциональным инвесторам путем формирования книги заявок, компания привлекла 80 млрд рублей в целях повышения ликвидности.

Как сообщалось, доля Российской Федерации в уставном капитале «Аэрофлота» теперь составляет 57,34% (против прежних 51,17%). Доля акций в свободном обращении (у институциональных и розничных инвесторов) равна 40,65%. Размер квазиказначейского пакета составляет 1,96% акций, руководству компании принадлежит 0,05%.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал компании, увеличилось на 1 333 919 149 штук — с 1 110 616 299 до 2 444 535 448 акций.

Ранее стало известно, что в рамках допэмиссии стоимость размещения акций была установлена на уровне 60 рублей за одну бумагу номиналом 1 рубль.

«ВТБ Капитал» выступил в качестве единственного глобального координатора и букраннера предложения, White & Case LLP — в качестве международного юридического консультанта по сделке.



Напомним, акции «Аэрофлота» можно приобрести на сайте Банки.ру.