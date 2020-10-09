Стоимость одной акции «Аэрофлота» в рамках дополнительной эмиссии составит 60 рублей, говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации «Скрин». Соответствующее решение принял накануне совет директоров.

«Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций […..], в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 60 рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию общества», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, «Аэрофлот» планирует привлечь не менее 80 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии объемом до 1,7 млрд акций. Размещение ценных бумаг на Мосбирже запланировано с 9 по 23 октября.