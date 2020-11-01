Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) по случаю своего дня рождения проводит акцию по рефинансированию кредитов физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Акция позволит клиентам рефинансировать кредиты в сторонних банках под более низкую ставку с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели», — говорится в релизе.

В рамках программы предусмотрено погашение потребительских кредитов, кредитов на покупку автомобиля, кредитных карт и карт с овердрафтом. Рефинансировать кредит можно по ставке 6,9% или 8,9% годовых. Максимальная сумма рефинансирования составляет 2 млн рублей (3 млн рублей для участников зарплатных проектов) на срок до семи лет. Минимальный размер кредита — 300 тыс. рублей.

Акция продлится с 1 по 30 ноября 2020 года.

Подать заявку на рефинансирование кредита в стороннем банке может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 22 до 75 лет (на момент погашения кредита) с постоянной или временной регистрацией в регионе присутствия банка.