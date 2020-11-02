Рубль заметно ослаб к ключевым иностранным валютам по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил около 80,74 рубля, что почти на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 93,95 рубля (плюс 1,33 рубля).

С начала торгов было проведено порядка 71,6 тыс. сделок с долларом на сумму около 3,5 млрд долларов и 8,3 тыс. сделок с евро на 303 млн евро. Диапазоны по курсам — от 79,87 до 80,95 рубля за доллар и от 92,95 до 94,14 рубля за евро.



«В понедельник доллар был близок на российском рынке к отметке 81 рубль, обновив очередной максимум с марта текущего года. Не менее заметно отечественная валюта слабела и против евро, курс которого поднимался выше 94 рублей — впервые с декабря 2014 года», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Падение рубля происходило на фоне внушительного падения и других мировых валют против доллара… Основной причиной являлось глобальное бегство в доллары как главный защитный актив в период новых карантинов и ограничений в мировой экономике. Страх перед новыми локдаунами обрушил и котировки нефти, стоимость которой по марке Brent впервые с мая текущего года опускалась ниже 36 долларов за баррель», — поясняет аналитик.



При этом, по его словам, «рубль все же опережал своих коллег EM по снижению, что, вероятно, было связано как с падением цен на нефть, так и с усилением геополитических рисков накануне президентских выборов в США».

«Где та самая точка невозврата, у которой Банк России заслонит рубль своей мощной грудью? Около 80 рублей сопротивления не встретилось; может быть, ЦБ ждет с интервенциями подъема к 82—83 рублям. Мы в любом случае истины не узнаем, пока история не коснется этой области», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

