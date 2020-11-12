ВТБ представил новое мобильное приложение, запуск которого анонсировал еще в прошлом году. Банки.ру разбирает новые функции приложения «ВТБ Онлайн».

В конце 2019 года в ВТБ говорили о планах запустить в III квартале 2020-го суперприложение, которое объединило бы различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров. Тем не менее то, что представил банк сейчас, — лишь обновленное банковское приложение с новым дизайном и несколькими полезными функциями. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса — старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк пока не готов идти в «историю суперапов», поскольку считает ее неоднозначной. При этом закрытые тестирования продолжаются.

Пока из основных изменений в новом приложении:

• На главной странице теперь отображается сумма всех доступных средств (собственных, заемных, инвестиций). По желанию строку можно скрыть.

• Через «ВТБ Онлайн» можно будет снять деньги в банкомате по QR-коду. Эту функцию ВТБ обещает подключить до конца ноября. Без использования карты можно будет снимать до 150 тыс. рублей.

• В приложении появилась функция моментального выпуска цифровой кредитной карты. Но пока эта возможность доступна только тем, у кого предодобрен кредит.

• Добавлен поиск по приложению.

• Разработан новый стандарт паролей. Теперь можно устанавливать пароль для входа в приложение до восьми знаков. При этом система не позволит выбрать пароль из повторяющихся знаков, цифр по убыванию или в виде даты рождения. Как рассказал Никита Чугунов, во время тестирования выяснилось, что каждый пятый пароль можно взломать по информации из соцсетей.

• В разделе «Услуги» появился новый сервис по заказу справок.

• ВТБ адаптировал приложение и интернет-банк для незрячих и слабовидящих клиентов. Сейчас, по информации банка, пользователям доступны регистрация и вход, главная страница и большинство операций по переводам и платежам.

• Приложение можно настроить индивидуально под себя. Отдельный раздел можно переместить и скрыть на свое усмотрение.

• Кроме того, в новом приложении «ВТБ Онлайн» появилась возможность получать подробную информацию о нарушении при получении штрафа от ГИБДД и настраивать лимиты на различные операции.



Основным недостатком старого приложения были частые сбои. Как объяснил Чугунов, это было связано с монолитной архитектурой приложения: если один модуль, например переводы, ломался, не работала вся система. У нового приложения микросервисная архитектура, это должно решить проблему частых сбоев. В ВТБ обещают, что даже во время технических работ приложение будет доступно клиентам в режиме 24/7.

В банке также отмечают, что приложение стало работать быстрее. По данным финучреждения, скорость отклика интерфейсов увеличилась в 15 раз, а операций по переводам и платежам — в два раза.



Пока приложение доступно только для пользователей iOS. Им достаточно обновить «ВТБ Онлайн» в App Store. С 20 ноября приложение станет доступно на платформе Android. 7 декабря будет обновлен интернет-банк.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

