



🔸 Зачастую получение кредита — долгая и не очень простая процедура. А так хотелось бы оформить документы и получить деньги не выходя из дома. В том, где и на каких условиях можно это сделать, разбираемся в рубрике #пофиншую.

🔸Банк открыл компании счет, удостоверяющий центр выпустил ей ЭЦП, инвестплощадка нашла инвесторов, но деньги кредиторов все равно ушли в неизвестном направлении. О том, кто виноват и как вернуть деньги, узнаем из публикации «Ошиблись фабрикой».

🔸Кредитная карта UNO от банка «Нейва» предлагает кешбэк на всё 3%, доход на остаток — до 6,25%, льготный период — до 100 дней. Возможно, вы не слышали про банк «Нейва», но про эту карту послушать может быть полезно. О плюсах и минусах кредитной карты UNO узнаем в «Разборе Банки.ру».

🔸 В первом полугодии со счетов россиян, по данным ЦБ, было похищено около 4 млрд рублей. Мошенники активизировались в сферах онлайн-покупок и сервисов дистанционных услуг. О том, как меняется киберпреступность, рассказывает исследователь в сфере безопасности Дмитрий Борощук.

🔸Все хорошо понимают в облигациях, пока дело не доходит до покупки. О том, как сооснователь сервиса Yango pro bonds Денис Кучкин помогает участникам инвестшоу «Это к деньгам» сформировать первый облигационный портфель, читаем здесь.