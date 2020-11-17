Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября текущего года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2021 года. Значения ПСК в основном снизились, но есть и исключения из общей тенденции, свидетельствуют данные регулятора.
По кредитам на новые автомобили значение ПСК в III квартале снизилось по сравнению со II кварталом 2020 года, на подержанные — повысилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2020 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,655
|
12,379
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
16,653
|
16,717
В отчетном квартале средняя ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования в основном выросла.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2020 года, %
|
До 30 тыс.
|
20,735
|
22,488
|
От 30 тыс. до 300 тыс.
|
20,9
|
21,817
|
Свыше 300 тыс.
|
19,816
|
19,495
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК в основном снизилась: из всей линейки немного подорожали лишь самые небольшие кредиты сроком свыше года.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2020 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
16,044
|
15,523
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
16,531
|
16,228
|
Свыше 100 тыс.
|
14,85
|
12,675
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
12,449
|
12,647
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
12,674
|
12,557
|
Свыше 100 тыс.
|
13,392
|
12,362
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование отмечено уменьшение средней ПСК по всей линейке.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер кредита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2020 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2020 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
23,767
|
23,337
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,243
|
16,804
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
15,493
|
14,836
|
Свыше 300 тыс.
|
13,06
|
10,4
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
19,174
|
18,632
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
18,328
|
17,744
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
16,91
|
16,437
|
Свыше 300 тыс.
|
14,023
|
13,228
По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,285% во II квартале текущего года до 11,543% в III квартале.
Ставки по краткосрочным розничным кредитам выросли по сравнению с августом, по кредитам на срок больше года — уменьшились.
Напомним, на III квартал этого года пришлось одно снижение ключевой ставки ЦБ (на 0,25 процентного пункта — до 4,25% с 27 июля 2020-го). С начала года Банк России уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (кроме июльского изменения было еще снижение на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле и сразу на 1 п. п. в июне) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в I квартале 2021 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,505% и 22,289% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 25,993—29,984% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,483—21,637% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 13,867—31,116% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 15,391%.
С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.