Центробанк РФ определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня текущего года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в IV квартале 2020-го. Значения ПСК не показали единой динамики, свидетельствуют данные регулятора.

По кредитам на новые автомобили значение ПСК во II квартале немного повысилось по сравнению с I кварталом 2020 года , на подержанные — уменьшилось. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за I квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,536 12,655 С пробегом свыше 1 тыс. км 16,726 16,653

В отчетном квартале наблюдалось снижение средней ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % До 30 тыс. 21,528 20,735 От 30 тыс. до 300 тыс. 21,735 20,9 Свыше 300 тыс. 20,766 19,816

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) ПСК в основном выросла: из всей линейки немного подешевели лишь самые небольшие кредиты сроком свыше года.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 15,412 16,044 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,233 16,531 Свыше 100 тыс. 14,262 14,85 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 12,463 12,449 От 30 тыс. до 100 тыс. 12,538 12,674 Свыше 100 тыс. 12,662 13,392

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако эта тенденция не распространилась на самые крупные кредиты, которые, напротив, стали дороже.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер кредита, руб. Средняя ПСК за I квартал 2020 года, % Средняя ПСК за II квартал 2020 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 26,270 23,767 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,308 17,243 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,526 15,493 Свыше 300 тыс. 11,859 13,06 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 19,413 19,174 От 30 тыс. до 100 тыс. 18,332 18,328 От 100 тыс. до 300 тыс. 17,233 16,91 Свыше 300 тыс. 13,985 14,023

По выделяемым Центробанком в отдельную категорию потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, средняя ПСК снизилась с 12,403% в I квартале текущего года до 12,285% во II квартале.

Центробанк указал на опережающее снижение ставок по краткосрочным розничным кредитам Медленное снижение стоимости долгосрочного кредитования было связано с коррекцией вверх ставки в сегменте ипотеки с исторического минимума в 7,4% до 7,5% годовых.

Напомним, на II квартал этого года пришлось два снижения ключевой ставки ЦБ (на 0,5 процентного пункта в апреле и сразу на 1 п. п. в июне). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по кредитным и депозитным продуктам. В прошлом месяце ключевая ставка была снижена еще на 0,25 п. п. — до 4,25% с 27 июля 2020-го.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале 2020 года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 16,873% и 22,204% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 26,421— 27,867% в зависимости от суммы, по POS-кредитам — 16,599— 22,041% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 17,413— 31,689% также в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 16,38%.

С 24 июня 2018 года действует положение закона «О потребительском кредите (займе)», ограничивающее долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК и ломбардов.