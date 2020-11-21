Министерство финансов разработало набор информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения страны. Среди материалов, которые ведомство рекомендует к распространению среди жителей 60 регионов, есть настольная игра «Не в деньгах счастье». Сборник с рекомендованными к тиражированию материалами есть у РБК .

Видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере есть на сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности.

В ее описании указано, что «Не в деньгах счастье» помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов».

«Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем. Задача игрока — первым достичь условленного уровня счастья персонажей», — говорится в ее описании. Игра адаптирована для школьников 9—13 лет.

Есть среди разработанных в рамках правительственной стратегии по повышению финансовой грамотности россиян и рекомендованных для тиражирования в регионах и другие интерактивные информационные материалы.

Например, интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекция доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность», комплект материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», браузерная игра «Финансовые будни», пакет материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров», а также брошюра и видео «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».