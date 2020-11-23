Банк «Открытие» предлагает рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%.

Как поясняется в сообщении банка, новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с отношением «кредит/залог» не более 70% и программой страхования. Для кредитов с отношением «кредит/залог» до 80% применяется ставка 7,8%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.



«Открытие» предлагает рефинансирование кредитов с целью покупки жилья на первичном (у аккредитованного банком застройщика) или вторичном рынке, а также на погашение ипотеки, обеспеченной залогом квартиры. Рефинансировать кредит можно по истечении шести месяцев с даты его оформления.