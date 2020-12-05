Банк «Зенит» запустил для физических лиц новый продукт — счет «Накопительный плюс» с начислением процентов на минимальный остаток средств в течение календарного месяца, говорится в релизе финучреждения.

Максимальная ставка составляет 5,5% годовых, минимальная сумма первоначального взноса — 1 тыс. рублей. Открыть счет можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн» или в интернет-банке.

«Процентная ставка на сумму минимального остатка до 100 000 рублей составляет 3% годовых, от 100 000,01 до 500 000 рублей — 3,5% годовых, от 500 000,01 до 700 000 рублей — 5,5% годовых (в течение первых шести месяцев с даты открытия счета, далее — 5% годовых), от 700 000,01 рублей — 3,75 % годовых. Минимальный остаток денежных средств на счете делится на части согласно установленным банком диапазонам сумм для начисления процентов. Проценты суммируются и начисляются за каждый календарный день. Выплата происходит ежемесячно», — указано в сообщении.

Клиент может воспользоваться новым продуктом, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры срочных вкладов или иные накопительные счета в «Зените».