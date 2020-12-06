Банк «Ренессанс Кредит» предложил своим клиентам «Накопительный счет» по ставке 5,5% годовых в рублях с возможностью свободного управления финансами без ограничений по сумме пополнения и сроку размещения. Деньги со счета можно снимать до неснижаемого остатка в размере 1 000 рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Доход по «Накопительному счету» начисляется по итогам каждого календарного месяца на минимальный остаток денежных средств на счете, зафиксированный по итогам этого месяца.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделении банка «Ренессанс Кредит». Полный перечень операций по нему доступен в дистанционных каналах: интернет- и мобильном банке.

При закрытии «Накопительного счета» проценты за неполный календарный месяц (в котором закрывается счет) начисляются и выплачиваются исходя из ставки вклада до востребования, действующей в банке на дату расторжения договора.