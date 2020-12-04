🔹 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроазиатского Инвестиционного Банка. Финучреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Дом-Банка. Выплаты страховки вкладчикам Евроазиатского Инвестиционного Банка и Дом-Банка начнутся не позднее 18 декабря.

🔹 ВТБ зафиксировал новые случаи социальной инженерии: мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных трансакциях, получая доступ к банковским счетам граждан.

🔹 Экономическая активность россиян растет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой СберБанка Германом Грефом. Глава государства призвал Грефа не забывать, что «Сбер» — в первую очередь банк, а также заявил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека, в конечном счете человек должен контролировать машины.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» хотят заплатить налоги и спать спокойно. Вместе с руководителем департамента «Интернет-брокер» компании «БКС Мир инвестиций» Игорем Пимоновым они разбираются, какие доходы от вложений в ценные бумаги облагаются налогами, как и когда надо платить эти налоги и есть ли легальные способы на них сэкономить.

