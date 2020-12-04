Экономическая активность россиян растет. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с главой СберБанка Германом Грефом.

Говоря о результатах деятельности организации за девять месяцев 2020 года, глава государства указал, что у банка немного сократилась чистая прибыль и снизилась эффективность капитала. «Но в целом за девять месяцев, я посмотрел, результаты довольно сильные», — заметил президент.

Он обратил внимание на то, что у банка также растет кредитный портфель. «Я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличилась», — добавил Путин.



Чистая прибыль СберБанка по МСФО в III квартале 2020 года увеличилась на 73,9% в годовом выражении до 271,4 млрд рублей. Прибыль за девять месяцев составила 558,6 млрд рублей, снизившись на 11,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.