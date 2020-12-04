Искусственный интеллект никогда не заменит человека, в конечном счете человек должен контролировать машины, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).



«Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — сказал российский президент.

По словам Путина, нужно выстроить отношения с искусственным интеллектом так, чтобы прорывные технологии помогли добиться национальных целей, преобразить Россию, укрепить ее позиции в мире и повысить благополучие и качество жизни граждан.

«Искусственный интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии», — отметил он.