Агентство по страхованию вкладов не позднее 18 декабря 2020 года начнет выплату страховки вкладчикам подмосковного Дом-Банка, в отношении которого в пятницу, 4 декабря, наступил страховой случай в связи с аннулированием его лицензии после решения общего собрания акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Банки-агенты для расчетов с вкладчиками будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 10 декабря.

На основании данных отчетности банка на 1 ноября 2020 года агентство предварительно оценивает размер своей страховой ответственности перед клиентами Дом-Банка в 72 млн рублей.



Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).

Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.