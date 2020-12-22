Цены на мобильную связь и домашний Интернет в 2021 году могут вырасти на 10—15%, пишут «Известия» , ссылаясь на прогнозы аналитиков. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в 2020 году цены на мобильную связь выросли на 10—12%. Одной из главных причин стало снижение курса рубля, который просел в этом году на 20% по отношению к другим мировым валютам. Операторы закупают оборудование для строительства сетей за рубежом, поэтому и расходы зависят от курса валют, пояснил аналитик. На росте тарифов сказалась и необходимость выполнения операторами требований нормативно-правовых актов, в частности увеличения объема хранилищ по «закону Яровой», добавил Кусков.

В 2021 году можно ждать роста цен на услуги мобильной связи еще на 10—12%, прогнозирует Кусков. Он объяснил это растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами, который увеличивается на 50—60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей. Также на цены оказывает влияние и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов — в следующем году должна добавиться реализация проекта «Доступный Интернет», издержки по исполнению которого также лягут на операторов, пояснил аналитик.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует рост стоимости тарифов на мобильную связь в 2021 году на 15% при условии, что влияние пандемии будет снижаться и можно будет увидеть усиление экономической активности. Основной причиной роста, по его мнению, станет инфляция и рост курса рубля как следствие пандемии. В следующем году тарифы на домашний Интернет и ТВ могут вырасти еще на 10—12%, но при условии стабилизации курса рубля, подсчитал Савватин.

Стоимость услуг телеком-операторов увеличится после пандемии По мнению представителей операторов, связь в России уже десять лет дешевле, чем в Восточной Европе.

В этом году лидером роста цен стал Tele2, отметил Кусков. Оператор приравнял стоимость своих тарифов к ценам «большой тройки» в некоторых регионах. Тарифы на домашний Интернет в 2020 году подорожали на 15%, сообщил Денис Кусков, по мнению Максима Савватина — на 10—12%. Причины увеличения стоимости тарифов схожи с теми, что привели к удорожанию услуг на рынке мобильной связи — падение курса рубля к основным мировым валютам.

В 2020 году цены на домашний Интернет и ТВ у «ЭР-Телекома» выросли на 5—10%, сообщили в пресс-службе компании. Динамика стоимости тарифов в следующем году будет зависеть от рыночной ситуации и курсовой разницы, добавили там. В «МегаФоне» заявили, что в условиях непростого пандемического года не повышали тарифы. В новой тарифной линейке можно использовать оплаченные, но не израсходованные за месяц трафик и минуты, отметили в пресс-службе оператора. В «ВымпелКоме» также отрицают рост цен на мобильную связь во время самоизоляции.