



После пандемии расходы россиян на услуги связи и цифровые сервисы могут вырасти на 31%, в абсолютном выражении прирост составит около 7 евро (624 рубля) с абонента в месяц, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kearney. Так, согласно индексу подключенности потребителей, который учитывает локальный уровень цен, потребительские доходы, затраты на цифровые услуги, а также затраты на подключенные устройства, Россия занимает 17-е место по его величине. Это говорит о потенциале для роста.

Наиболее перспективными направлениями для роста выручки в России аналитики считают развлекательные сервисы, стоимость которых в России потенциально может вырасти на 48% — с нынешних 6 евро (534 рубля) до 8,9 евро (793 рубля). Затраты россиян на онлайн-образование могут увеличиться на 20%, считают аналитики. Еще одним двигателем роста они называют подписки на подключенные устройства и голосовые помощники. Траты на такие подписки могут вырасти с 1,3 евро (115 рублей) до 3 евро (267 рублей) в месяц, прогнозируют в Kearney.

В России до конца года могут вырасти цены на мобильную связь В среднем цены на услуги связи операторов растут на 15% в год.

По оценке агентства Content Review, Россия сохранила шестое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным Интернетом, опередив Египет и Турцию. При этом средняя стоимость сотового тарифа с безлимитным Интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 года выросла на 47%, до 887,5 рубля.

По мнению представителей операторов, связь в России уже десять лет дешевле, чем в Восточной Европе, и отечественный рынок не торопится сократить этот отрыв. Увеличение расходов на цифровые услуги связывают с органическим ростом потребления новых сервисов. Операторы развивают цифровые сервисы, спрос на них в пандемию заметно вырос, отметили операторы.