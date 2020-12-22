Центробанк аннулировал лицензию компании «ПСБ-Форекс» на осуществление деятельности форекс-дилера. Об этом сообщается во вторник на сайте регулятора.

«Банк России 22 декабря 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 7 апреля 2017 года № 045-14023-020000, выданную ООО «ПСБ-Форекс», на основании заявления об отказе от лицензии», — указано в релизе.

Напомним, «дочка» Промсвязьбанка стала в свое время восьмой компанией в списке лицензированных российских форекс-дилеров. Согласно закону о рынке Forex, вступившему в силу с 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ. Также по этому закону подобные компании должны вступить в саморегулируемую организацию.

В декабре 2018 года список российских компаний с лицензией форекс-дилера увеличился до девяти, но позже в том же месяце лицензии пяти компаний были аннулированы из-за нарушений. С учетом сегодняшнего ухода с рынка компании «ПСБ-Форекс» в списке форекс-дилеров с лицензией ЦБ остаются три компании: ООО «Финам Форекс», ООО «ВТБ Форекс» и «Альфа-Форекс».



В феврале этого года сообщалось, что Промсвязьбанк выставил на торги 100-процентную долю в уставном капитале «ПСБ-Форекса». Начальная цена была определена в 149 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью лицензии форекс-дилера. Данное направление деятельности не является приоритетным, объяснили в банке. В августе СМИ писали, что банк не смог продать актив и принял решение о ликвидации проекта.