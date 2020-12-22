Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела в отношении Booking.com B.V. о нарушении антимонопольного законодательства. Компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Об этом сообщили накануне в ФАС, напомнив, что дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения: сервис Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг, пришли к выводу антимонопольщики. Они поясняют, что под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

«Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения», — поясняют в антимонопольном ведомстве.

Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности, заключают в ФАС.

ФАС выдала второе предупреждение сервису Booking.com Сервису надлежит исполнить предупреждение до 18 октября.

«Рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com — яркий пример таких практик», — отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

«ФАС России выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», — сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

В Booking.com ответили на обвинения ФАС. Комментарий сервиса приводит во вторник РБК .

Так, в компании отметили, что пандемия коронавируса нанесла туристической индустрии значительный ущерб и сейчас необходима честная конкуренция и равные условия для всех отельеров.

«Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли», — сказали там.

С помощью Booking.com партнеры могут предлагать свои услуги широкому кругу людей по всему миру. Для тех, кто хочет бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, «компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы». С учетом этого Booking.com считает справедливым указание отелями той же цены на Booking.com, что и на их сайте.

Компания отмечает, что потребители «ценят возможность подбора различных вариантов размещения на единой платформе, клиентское обслуживание на родном языке, доступ к проверенным отзывам, фильтрам поиска» и др. Кроме того, это гарантирует, что отели, воспользовавшись бесплатными сервисами Booking.com, не станут завышать цены, побуждая клиентов бронировать через свой сайт.



«Такая ценовая политика имеет важное значение для сохранения существующих условий по предоставлению наших сервисов и услуг партнерам и клиентам», — добавили в Booking.com.

