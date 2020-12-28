В 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, полагает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. По его словам, это положительно повлияет на рынок сбережений в целом.

«Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом», — отмечает эксперт.



По его словам, одним из наиболее ярко выраженных трендов рынка сбережения в 2020 году стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств до востребования в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от года до трех лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за девять месяцев текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 года доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).



«Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам крупными игроками, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении», — замечает Степочкин.

Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельно эксперт обращает внимание на скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за десять месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.

«В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения», — резюмирует представитель ВТБ.

Что касается следующего года, продолжает он, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. «В первую очередь это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно, к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады», — прогнозирует эксперт.



Кроме того, жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.