Совкомбанк с 11 января снижает ставки по ипотечному кредитованию на 0,5 процентного пункта при сумме кредита от 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь при сумме кредита от 9 млн рублей можно приобрести новостройку по ставке от 7,65% или квартиру/апартаменты на вторичном рынке по ставке от 8,89%. Клиент также может воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования», — говорится в релизе.

Совкомбанк продолжает принимать заявки на кредиты в рамках программы с государственной поддержкой: «Новостройка с господдержкой — 2020» по льготной ставке 6,49% и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» по ставке 5,29%. Заявку на ипотеку можно подать онлайн или в офисах банка.