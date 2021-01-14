В январе 2021 года стартует выплата возмещения гражданам, покупавшим квартиры в 43 проблемных домах, расположенных в 14 субъектах РФ. Это позволит восстановить права 1 284 человек, сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Список застройщиков и количество их домов, по которым будут выплачиваться компенсации, приводятся в релизе Фонда дольщиков. Из него следует, что расчеты будут производиться по проблемным домам в Хабаровском крае, Башкирии, Московской, Ленинградской, Орловской областях, Якутии, Калининградской, Самарской, Челябинской, Ростовской, Пензенской областях, Бурятии, Алтайском крае и Ярославской области. Уточняется, что в ряде домов осуществлялись двойные продажи квартир.

Для получения возмещения гражданам необходимы оригинал документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований.

Если при оплате договора участия в долевом строительстве использовались средства материнского капитала, то сумма, которая была оплачена за счет материнского капитала, возвращается Фондом дольщиков в Пенсионный фонд. При этом у гражданина возникает право повторного использования материнского капитала на цели, предусмотренные федеральным законом.

Прием граждан ведется по предварительной записи. Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте Фонда дольщиков или по телефону горячей линии.

«Выплаты гражданам осуществляет уполномоченный в сфере жилищного строительства банк-агент (АО «Банк ДОМ.РФ»), который рассматривает документы и производит выплату в течение десяти рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов», — указано в релизе.

Граждане смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (или квартир), суммарно не превышающую 120 кв. м. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, внесенная по договору участия в долевом строительстве.



Гражданам также компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м, одного машино-места площадью не более 1 кв. м.