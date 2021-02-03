Цены в России выросли в январе 2021 года на 0,7%, свидетельствуют данные, представленные в сводке Росстата по недельной инфляции .

В материале указано, что индекс потребительских цен с начала февраля составил 100% (данные на 1 февраля), с начала года — 100,7%.

Относительно товаров, цены на которые активно обсуждались в последнее время, сообщается, что за период с 26 января по 1 февраля 2021 года цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,6%, на подсолнечное масло — на 0,5%, на куриные яйца — на 0,2%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%.



В отдельном релизе Росстата уточняется , что ведомство, рассчитывающее индекс потребительских цен в еженедельном и ежемесячном режиме, с 1 января 2021 года еженедельно отслеживает темпы изменения цен на товары и тарифов на услуги по 106 товарным позициям, ежемесячно — по 556 позициям.