Держатели карт Masterсard от банка «Зенит» могут получить кешбэк до 10% от стоимости бронирования номеров, апартаментов или вилл на специальной странице Booking.com, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Возврат денежных средств начисляется в кошелек Booking.com в виде бонусов не позднее чем через 64 дня после отъезда. Они будут доступны для оплаты будущих счетов проживания или для перевода на банковскую карту», — говорится в релизе.

Предложение распространяется на бронирования, совершенные до 31 июля 2021 года включительно. В акции участвуют любые карты Masterсard, эмитированные банком «Зенит».

Клиенты банка также могут воспользоваться актуальными предложениями от Masterсard на сайте банка и в мобильном приложении.