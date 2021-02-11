Деньги и ювелирные украшения — ущерб оценивается примерно в 162 млн рублей — вынесли из ячеек банка в центре Москвы в ходе серии краж, следует из сообщений столичного ГУ МВД. По данным источников РИА Новости, речь идет о Банке Развития и Модернизации Промышленности (Банк РМП).

В среду, 10 февраля, в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах от представителя банка, расположенного на улице Климашкина. Самая крупная — почти на 143 млн рублей, которые в ячейках хранили двое безработных.

«Установлено, что в период с 31 декабря 2020 года по 9 февраля в депозитарном помещении банка по указанному адресу неизвестные из индивидуальных банковских сейфов неустановленным способом совершили кражу 122 млн 976 тыс. рублей, принадлежащих А., 1985 года рождения, неработающему, и 19 млн 668 тыс. рублей, принадлежащих Е., 1979 года рождения, неработающему. Общий материальный ущерб составил 142 млн 644 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Это единственный упомянутый пресс-службой эпизод кражи из банка на Климашкина, по которому возбуждено уголовное дело, по остальным проводится проверка.

В период с января по сегодняшний день неизвестный украл из банковской ячейки, открытой на имя гражданина 1987 года рождения, 183 тыс. долларов и 2 млн рублей. Как утверждает источник РИА Новости, ячейка принадлежит сотруднику ООО «Уэйнбридж Девелопмент».

В период с 10 декабря по 10 февраля из банковской ячейки на имя гражданки 1979 года рождения похитили 450 тыс. рублей и ювелирные изделия на 2,5 млн рублей. Как сообщил источник агентства, ячейка принадлежит сотруднице Боткинской больницы.

С 30 ноября по 10 февраля воры обчистили ячейку женщины 1970 года рождения, которая лишилась ювелирных изделий на 1,2 млн рублей.

В сообщениях пресс-службы также отмечается, что только в самом крупном случае кражи ячейки были повреждены. По этому эпизоду были изъяты замки банковских сейфов и ключи, уточнил источник агентства.

«Речь идет об одном банке, это Банк Развития и Модернизации Промышленности», — сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердил агентству еще один информированный источник.