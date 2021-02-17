В 2021 году российские компании могут провести первичные и вторичные размещения на российских и зарубежных площадках на 10 млрд долларов. Такую оценку назвал соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Алекс Метерелл. По его словам, при благоприятных условиях на биржи могут выйти до десяти компаний, сообщает РБК.
Если такой прогноз оправдается, этот год станет для российских компаний лучшим c 2013 года с точки зрения объема размещений, отмечает Bloomberg. По данным Dealogic, объем размещений в 2013 году составил 10,08 млрд долларов.
По словам Метерелла, в 2020 году размещения на рынке акционерного капитала оказались рекордными за последние семь лет. «Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что спрос на сделки на глобальных развивающихся рынках в этом году будет оставаться высоким. И мы ожидаем, что в 2021 году он превысит показатели 2020 года примерно на 130%», — сказал Метерелл. По его словам, по цене акции на развивающихся рынках выглядят более привлекательно, чем бумаги на развитых.
«Доходность на российском рынке остается привлекательно стабильной с точки зрения регулирования и политики, что обеспечивает дополнительный стимул для инвесторов», — отметил Метерелл.
Глава управления по рынкам акционерного капитала в России и СНГ «Ренессанс Капитала» Дмитрий Бродский в разговоре с Bloomberg отметил, что в России есть активная база розничных инвесторов и благодаря ей во время самоизоляции вырос объем торгов. Это способствует тому, что российские компании рассматривают возможности провести IPO у себя дома, а не в Лондоне или Нью-Йорке, полагает он.
В середине февраля этого года о планах провести IPO объявила сеть магазинов Fix Price. Компания планирует выйти на Лондонскую и Московскую биржи. По данным Financial Times, компания собирается провести листинг в марте и привлечь не менее 1 млрд долларов. На тех же площадках провести IPO собирается российская золотодобывающая компания GV Gold («Высочайший»). Источники Reuters отмечали, что она консультируется с инвестбанками насчет возможного листинга во II квартале года. По данным агентства, компания может быть оценена в 2 млрд долларов.