За время пандемии долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей. Если к октябрю 2019 года общая задолженность жителей составляла 570 млрд рублей, то к октябрю 2020-го она выросла до 625 млрд, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

До 615 млрд рублей задолженность увеличилась уже к началу 2020 года, но это было связано с сезонным фактором, отмечали эксперты, — с началом отопительного сезона. За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Еще 350 млрд рублей — долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд — за тепло, 62 млрд — за электричество, 52 млрд — за газ. Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 млрд до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 млрд до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 млрд до 29 млрд).

Прирост долгов на 55 млрд рублей — это очень много, считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. «Часть долга не будет погашена, так как определенное количество организаций прекратили свою деятельность», — отмечает она. Примерно у трети управляющих компаний и ТСЖ, по оценке Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), в этом году высок риск обанкротиться.

Отмена действовавшего до января нынешнего года запрета на начисление штрафов и пеней за неоплату ЖКУ уже в феврале повысит платежную дисциплину части граждан, считают в АКОН, но у значительного числа жителей из-за упавших доходов задолженность будет копиться ускоренными темпами. «Необходимо разработать и принять механизмы списания безнадежных долгов жителей и компенсации УК и ТСЖ выпадающих поступлений за оказанные услуги, чтобы им хватало средств на безаварийное обслуживание домов», — подчеркивает президент АКОН Никита Чулочников.



В компании «Российские коммунальные системы» рассказали, что как только в январе 2021 года начисление пеней было возобновлено и введено ограничение водоснабжения частных домов и канализации квартир злостных должников, уровень собираемости платежей вырос на 3,3%.