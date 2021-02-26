По итогам 2020 года список регионов — лидеров по уровню инвестиционной привлекательности практически не изменился. В категорию высокой инвестиционной привлекательности вошли 24 региона, говорится в аналитическом отчете Национального рейтингового агентства (НРА). Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тюменская и Московская области. Остальные регионы вошли в категорию средней и умеренной инвестиционной привлекательности.

«Москва остается абсолютным лидером (первый уровень высокой инвестиционной привлекательности), оставаясь даже в условиях пандемии недосягаемой по показателям эффективности экономики, инфраструктурного развития и финансовой устойчивости», — сказано в отчете.

Состав регионов, наиболее близких к уровню Москвы по привлекательности для инвестиций (второй уровень высокой инвестиционной привлекательности), претерпел небольшие изменения: группу покинули Калининградская и Ленинградская области, показавшие отрицательную или слабую положительную динамику основных показателей в рассматриваемом периоде.

Впрочем, эти регионы остаются в верхней части списка (третий уровень высокой инвестиционной привлекательности). В группу IC3 поднялись также три новых региона: Тульская и Курская области, а также Камчатский край. Рост оценок этих регионов связан в том числе с их существенными усилиями по созданию благоприятного делового климата и развитию инфраструктуры для инвесторов.

В группе регионов — аутсайдеров по уровню инвестиционной привлекательности изменения также минимальные, но из нее удалось вырваться нескольким регионам с хорошим потенциалом роста. Из числа «умеренно» привлекательных регионов в число «средне» привлекательных переместились Псковская, Орловская и Омская области, а также Алтайский край и Мордовия.

«Все эти регионы исходно обладают хорошими предпосылками для привлечения инвестиций (в частности, удобным географическим положением), а их низкие позиции были связаны прежде всего с отставанием в качестве инвестиционного климата от лучших практик регионов-лидеров. Сейчас регионам удается это отставание сокращать», — поясняет аналитики.

Эксперты отмечают, что регионы с высокой и низкой инвестиционной привлекательностью с одинаковой скоростью вошли в «коронавирусный» кризис, однако выйти из него раньше смогут первые.

